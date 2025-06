Airbnb sigla una partnership triennale con FIFA. L’accordo parte con la Club World Cup 2025.

Airbnb e FIFA hanno annunciato oggi un’importante partnership triennale grazie alla quale offriranno esperienze di viaggio indimenticabili ai tifosi, insieme a opportunità economiche per le comunità locali e un prezioso supporto alle città ospitanti. La collaborazione avrà una durata di tre anni e vedrà Airbnb nel ruolo di Partner Ufficiale di FIFA Club World Cup 2025, Official Supporter di FIFA World Cup 2026 in Nord America e Official Supporter di FIFA Women’s World Cup 2027 in Nord e Sud America. Inoltre, Airbnb sarà Official Fan Accommodation a livello globale per tutti e tre i Campionati di FIFA.

“I Mondiali di Calcio uniscono il mondo – e così facciamo noi. Airbnb è orgogliosa di collaborare con FIFA per offrire ai tifosi esperienze irripetibili durante i Campionati, accogliendo centinaia di migliaia di ospiti durante la Coppa del Mondo FIFA 2026 e generando un significativo impatto economico per le comunità locali.”

— Brian Chesky, co-fondatore e CEO di Airbnb

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Airbnb nella famiglia FIFA ed entusiasti che la piattaforma assuma un ruolo così cruciale nei prossimi tre importantissimi tornei.” ha aggiunto Gianni Infantino, Presidente di FIFA

“La FIFA Club World Cup 2025 sarà un evento epocale per le generazioni a venire e ridefinirà il calcio per club. Nel frattempo, la FIFA World Cup 26 sarà il più grande torneo della storia, con 48 squadre che si sfideranno in tre nazioni ospitanti. Poi, un anno dopo, la FIFA Women’s World Cup si terrà per la prima volta in Sud America. Avere al nostro fianco un leader nel settore dei viaggi come Airbnb è davvero unico. Insieme, continueremo a far sì che il calcio unisca il mondo.”

Esperienze di viaggio uniche dentro e fuori dal campo di gioco

Grazie a questa partnership, Airbnb offrirà ai tifosi nuove opportunità per vivere appieno la loro passione per il calcio, attraverso il viaggio, la cultura e la connessione tra le persone. Oltre a poter scegliere tra una vasta gamma di alloggi accessibili e di alta qualità, gli ospiti potranno esplorare le Esperienze Airbnb guidate da persone esperte del luogo, che mettono in luce tradizioni regionali, tesori nascosti e l’autentico spirito delle città ospitanti. Dalle attività culturali immersive agli incontri con leggende del calcio ed esperti, Airbnb aiuterà i tifosi a creare ricordi indimenticabili che vanno ben oltre la semplice partita di calcio.

Oltre alle migliaia di esperienze già disponibili sulla piattaforma, a partire da oggi i tifosi potranno partecipare a una sessione di allenamento privata con il portiere e icona del calcio Tim Howard, assistere a una partita della FIFA Club World Cup dagli spalti insieme al compagno di squadra di Tim Howard nella nazionale Statunitense e leggenda del calcio Cobi Jones, o vivere il dietro le quinte con una sessione approfondita di analisi pre-partita ospitata da un esperto senior del “Gruppo di Studio Tecnico” della FIFA.

Queste esperienze sono prenotabili a partire da oggi e si svolgeranno durante la FIFA Club World Cup 2025™, che prenderà il via sabato 14 giugno 2025 presso l’Hard Rock Stadium di Miami.

Molte altre esperienze saranno disponibili in vista della FIFA World Cup 2026™ e della FIFA Women’s World Cup 2027™.“Il calcio ha il potere di unire le persone in modi unici”, ha dichiarato Tim Howard, campione di calcio e host di un’Esperienza Airbnb. “Collaborare con Airbnb e FIFA per dare vita a questa esperienza è stato incredibilmente speciale: è un’opportunità per condividere il mio amore per questo sport e connettermi con i tifosi in modo concreto e significativo. Non si limiteranno a guardare dalle tribune: scenderanno in campo, avranno un accesso esclusivo al dietro le quinte dell’allenamento professionale e vivranno lo sport da una prospettiva totalmente nuova.” (fonte: Airbnb)