Il FVG ospiterà i Campionati italiani di ciclismo “pro” 2025.

Nella cornice del Palazzo della Giunta Regionale Friuli-Venezia-Giulia sono stati presentati ufficialmente questa mattina i Campionati Italiani di ciclismo professionistico promossi dalla Lega Ciclismo Professionistico guidata da Roberto Pella (nella foto in primo piano), e organizzati da Asd Cellina Bike e Asd Libertas Ceresetto che andranno in scena in tre diverse date: il 25 e 26 giugno si disputerà il Campionato Italiano cronometro per le categorie Elite, juniores e allievi maschile e femminile (promossi dalla FCI), il 29 giugno ci sarà il Campionato Italiano professionisti maschile su strada, mentre nel weekend del 5 e 6 luglio i Campionati Italiani per le categorie esordienti e allievi maschile e femminile concluderanno questa rassegna tricolore. La gara professionisti si conclude a Nova Gorica, Capitale Europea della Cultura 2025. Un evento all’insegna della collaborazione transfrontaliera tra Italia e Slovenia.

“Questo tipo di eventi sono fondamentali per la promozione del territorio nazionale in sinergia con il Presidente Pella che ringrazio sin da ora” – ha spiegato in conferenza stampa il Presidente della Regione Friuli-Venezia-Giulia e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Massimiliano Fedriga, accompagnato da Edoardo Petiziol.

“Grazie alle immagini di queste competizioni che verranno trasmesse in diretta dalla RAI, avremo modo di mostrare le bellezze della nostra Regione. Inoltre” – ha aggiunto Fedriga – “questo evento rientra negli investimenti in salute e sicurezza che abbiamo deciso di fare come Regione. Grazie alla Lega Ciclismo e alle Associazioni del territorio per il lavoro fatto. Come Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ci siamo impegnati ad ampliare la Coppa Italia delle Regioni su tutto il territorio Nazionale”.

“Con questi Campionati Italiani il Friuli-Venezia-Giulia sarà la regione non solo più guardata da tutta Italia, ma anche nel mondo, perché il ciclismo italiano è riconosciuto come uno dei più belli e qualificati a livello mondiale” – ha detto Roberto Pella, Presidente Lega Ciclismo – “questo Campionato Italiano potrà valorizzare al meglio i nostri giovani talenti. Ringrazio il Presidente Fedriga non solo per aver investito molto in questa manifestazione, ma per averlo fatto per 365 giorni all’anno, non solo nel ciclismo, ma in tutti gli sport. Questa sua lungimiranza è un esempio che dobbiamo prendere tutti e portare nei nostri territori anche perché lo sport è un veicolo per abbattere i costi sanitari”.

“Sono molto contento – ha detto Stefano Bandolin – perché queste gare si aggiungono ai Campionati Italiani junior e MTB che si svolgeranno in regione. Oggi sono vice presidente nazionale FCI, ma sono felice di avere dato il La per tutto questo, qui in regione negli ultimi otto anni. Tutto è nato da un’idea che ci è venuta con Christian Murro della Libertas Ceresetto: da quel momento siamo partiti e adesso attendiamo il grande spettacolo che andrà in scena sulle strade friulane”.

Presenti anche le amministrazioni comunali preziose per il supporto e la riuscita di questi eventi. Infatti alla conferenza stampa odierna sono intervenuti: il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, l’assessore allo sport di Gorizia, Giulio Daidone (in rappresentanza del sindaco Rodolfo Ziderna), il vice sindaco di San Vito al Tagliamento, Giacomo Collarile (in rappresentanza del sindaco Alberto Bernava) , Elena Maiolla Sindaca di Morsano al Tagliamento.

A rappresentare le due società c’erano oggi Nevio Alzetta (Presidente del Comitato Organizzatore) Mauro Francesco e per Cellina Bike, Christian Murro e Fulvio Bulfoni per Libertas Ceresetto. (fonte: LCP)