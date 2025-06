Scontro Lega Serie A-Abodi (MinSport). Il ministro: “E’ stato solo un clamoroso equivoco…Tutto si svilupperà nella legge delega e durerà un anno”.

L’ex manager Andrea Abodi, oggi ministro per lo Sport e i Giovani del Governo Meloni, è intervenuto nelle ultime ore per chiarire la situazione relativa alla questione dei diritti nel decreto legislativo sullo Sport, durante un momento di incontro con i giornalisti parlamentari.

“Si è generato un clamoroso equivoco – ha dichiarato il n.1 dello sport italiamo alla agenzia Adnkronos – La Lega (Serie A, nda) ha frainteso il contenuto di quanto emerso ieri. Non è altro infatti che una prima bozza tecnica, condivisa in modo preliminare con i ministeri coinvolti per raccogliere i loro contributi. Si tratta di un passaggio interno, parte di un percorso lungo che si sviluppa nell’ambito della legge delega e che durerà un anno…”non c’è stato alcun blitz. Il giudizio espresso si basa su un documento uscito in maniera impropria e irrituale, forse sapendo, o fingendo di non sapere, che si trattava di una prima bozza redatta dai nostri uffici. Alcuni temi sono affrontati in modo innovativo, come la possibile ipotesi di una cessione dei diritti a un solo operatore, oggi non contemplata”.

Il ministro ha sottolineato la sua apertura al confronto: “Questo schema nasce per essere condiviso e discusso con tutti i portatori di interesse. La Lega è un interlocutore fondamentale. La reazione che c’è stata è il frutto di un malinteso, o forse della volontà di ignorare la reale natura del documento. Se mi avessero contattato, avrei potuto chiarire subito che stavano interpretando male la situazione”.