Betting – Parimatch si lega al marchio calcistico del Manchester United (EPL)

Parimatch, betting company ucraina fondata nel 2014 a Kiev, ha portato avanti una serie di operazioni di acquisizioni sul mercato nazionale e internazionale. In ambito domestico ad esempio si è legata, negli anni, alla immagine della Federcalcio ucraina e dei team della Dinamo Kiev e dello Shakhtar Donetsk (adesso anch’esso a Kiev, capitale della Ucraina, dopo l’invasione russa avvenuta oltre tre anni fa).

A livello internazionale (tra le particolarità anche l’utilizzo nel binomio 2018-2019 dell’immagine del fighter, allora campione UFC, Conor McGregor su diversi mercati e all’interno dei più importanti aeroporti europei) ha primo creato una base esecutiva a Limassol sull’isola di Cipro, anche se la licenza è sotto l’egida di Curaçao, piccola isola caraibica battente bandiera olandese, poi si è allargata in alcune delle ex repubbliche della “galassia” CCCP.

Parimatch’s new brand ambassador, Conor McGregor (2019 – PR Newswire)

Nel caso specifico dell’utilizzo di McGregor come brand ambassador tra le ragioni fu anche il legame stretto dalla realtà ucraina con la UFC di cui nel 2019 diventà official betting partner nelle regioni EMEA. Più in generale oggi Parimatch è presente, oltre che in Ucraina e Cipro, anche in Bielorussia Russia, Georgia, Kazakhstan e Tanzania (per il mercato africano). In UK opera attraverso il sub-brand BetVictor. Da qui l’idea di entrate anche nel football britannico di prima fascia.

Adesso a livello marketing, per crescere ulteriormente sul mercato UK, dove è sbarcato appena quattro anni fa, ha scelto la strada delle sponsorizzazioni calcistiche (come quelle attivate, negli ultimi anni, a supporto di Aston Villa, Leicester City, Chelsea, Nottingham Forest e Leeds United). Da poche ore anche il Manchester United, con un accordo pluriennale, è entrato nell’orbita del colosso ucraino del gaming.