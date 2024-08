Aeroitalia cresce in casa Lazio: sarà il back sponsor di maglia nella stagione 2024/25

La S.S. Lazio e la compagnia aerea Aeroitalia hanno annunciato di aver rinnovato la partnership per la stagione 2024/25.

Aeroitalia, che ora conta su una flotta di 11 aeromobili, continuerà ad affiancare il club biancoceleste in qualità di “Global Airline Partner” ospitando sui propri aeromobili i giocatori, staff tecnico e dirigenti in occasione delle trasferte in programma nel corso della stagione 2024/25.

Quest’anno, l`impegno dell`azienda italiana sarà ancora più rilevante: il logo di Aeroitalia non sarà più posizionato sulla manica, ma sarà invece visibile sul retro della maglia della S.S. Lazio (nel ruolo di back jersey sponsor). Questo cambiamento aumenterà significativamente la visibilità del marchio nelle competizioni nazionali, sia in casa che in trasferta.

“La conferma della fiducia di Aeroitalia, brand in forte espansione in un settore competitivo come quello del trasporto aereo – dichiara il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito – è per noi motivo di grande orgoglio. Con la compagnia condividiamo gli stessi valori, in campo e fuori”.