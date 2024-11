Adv: Unilever si affida all’immagine del campione olimpico Usain Bolt

Coccolino sbarca nel segmento dei detersivi per bucato, e lo fa attraverso “Wonder Wash”, con il lancio di un prodotto ideato per garantire una pulizia ideale nei cicli più brevi (anche in 15 minuti). Per il suo unveiling il brand di Unilever ha scelto un’occasione speciale, la Milano Fashion Week, per poi investire in una massiccia campagna adv su scala nazionale (con particolare attenzione alle stazioni aeroportuali e delle metropolitane nei grandi centri urbani).

Il claim “Più che veloce, velocissimo” è legato poi ad un testimonial d’eccezione: il velocista Usain Bolt (nella foto in primo piano in uno dei soggetti adv prodotti), otto volte medaglia d’oro ai Giochi Olimpici. L’intera comunicazione è legato alla natura e alle caratteristiche distintive del prodotto. Usain Bolt infatti è l’ambasciatore ideale per trasmettere il messaggio chiave della nuova gamma Wonder Wash: ovvero la velocità nel lavaggio del bucato. In Giamaica, terra dell’atleta, è stato girato lo spot pubblicitario per la promozione del nuovo prodotto del portfolio Unilever.