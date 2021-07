L’A.C. Monza (Serie B) per il 3° anno consecutivo con il marchio Lotto Sport Italia

Continua per la 3a stagione la partnership tra AC Monza e Lotto Sport Italia, che svelano oggi le divise da gioco 2021/2022. I ragazzi di mister Stroppa indosseranno per la prima volta il nuovo kit stasera (31 luglio) contro la Juventus in occasione del XXV Trofeo Luigi Berlusconi.

Lotto accompagnerà la squadra brianzola (anche in questa stagione in Serie B) in qualità di Technical Sponsor per tutte le squadre, dalla prima alle giovanili, con la fornitura di abbigliamento e accessori per le gare ufficiali, gli allenamenti e il tempo libero. I nuovi outfit combinano i colori della tradizione con materiali innovativi e performanti.

“Siamo entusiasti e orgogliosi di poter affiancare anche in questa stagione una società straordinaria come il Monza, con cui condividiamo una profonda passione per il calcio e per lo sport. Abbiamo l’ambizione di scendere in campo con massima determinazione e tutta la competenza necessaria per il raggiungimento di traguardi sempre più importanti. Negli anni questa collaborazione ci ha regalato grandi emozioni, e il mio augurio è che con questa nuova divisa – espressione di design e stile italiani, ma anche di sensibilità e attenzione alla sostenibilità – si possano scrivere nuovi capitoli di questo bellissimo progetto comune, raccontando una stagione ricca di successi e soddisfazioni”. Così Andrea Tomat, presidente di Lotto Sport Italia.

Di seguito le parole dell’AD dell’AC Monza Adriano Galliani: “Per la quarantesima partecipazione al campionato di Serie B nella storia dell’AC Monza abbiamo voluto rendere omaggio alla nostra tradizione. La banda verticale che scende dalla maglia per continuare sul pantaloncino è una caratteristica che ci contraddistingue e riporta la mente a quel Monza che faceva sognare intere generazioni. Faccio i complimenti a Lotto Sport Italia perché la divisa rispecchia le nostre indicazioni sia sul design, sia sui materiali utilizzati. Vogliamo ripagare la fiducia mostrata da tutti i nostri sponsor che già nel mese di giugno avevano manifestato la volontà di continuare il percorso insieme”.