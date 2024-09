Basket: Infront si occuperà, come Official Advisor LBA, della vendita dei diritti esteri

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della LBA Serie A Unipol 2024/2025. Durante il suo intervento, Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy, si è detto fiero dei risultati ottenuti da Infront nel ruolo di Official Advisor di LBA. Grazie al lavoro sinergico con Lega Basket Serie A, all’innovazione costante e alla produzione di contenuti digitali originali, Infront ha infatti contribuito a una crescita dei ricavi del 10% rispetto alla stagione precedente e di oltre il 140% in confronto alla stagione 2019/2020.

Giacomini (nella foto in primo piano) ha anche annunciato un importante accordo siglato da Infront, come Official Advisor di LBA per la vendita dei diritti esteri, con DAZN – “Grazie a questa fondamentale partnership il campionato italiano sarà visibile in tutto il mondo e i fan di LBA potranno godersi una selezione di partite ogni giornata sulla piattaforma di DAZN, che si unisce a un gruppo di altre emittenti internazionali già distributrici del prodotto LBA sui propri territori.”