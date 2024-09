Marketing: Il Vélez Sarsfield (calcio argentino) vestirà Macron

Macron sbarca nella Primera División argentina come nuovo sponsor tecnico di uno storico club, il Vélez Sarsfield. L’azienda italiana e il club di Liniers (barrio di Buenos Aires) hanno annunciato l’accordo di partnership che porterà i biancazzurri ad indossare i capi tecnici Macron e abbigliamento personalizzato per la stagione 2025.

Il Club Atlético Vélez Sarsfield, noto semplicemente come El Fortín, è stato fondato nel 1910 da un gruppo di ragazzi di origine italiana e deve il suo nome a quello della stazione ferroviaria vicina alla prima sede del club. I biancoazzurri di Liniers, barrio della capitale argentina, vantano una bacheca ricca di successi: 10 campionati argentini, 1 Supercoppa argentina, 1 Coppa Libertadores, 1 Recopa Sudamericana, 1 Coppa Intercontinentale, 1 Coppa Interamericana e 1 Supercoppa sudamericana.

Gli anni ’90 sono stati sicuramente uno dei periodi di massimo splendore del club, coinciso con la conquista di nove titoli tra nazionali e internazionali. Sotto la guida di Carlos Bianchi, che aveva vestito la maglia del Vélez anche da calciatore, vincono tre scudetti argentini e, nel 1994, mettono a segno la storica doppietta Coppa Libertadores e Coppa Intercontinentale, quest’ultima conquistata a Tokyo battendo il Milan per 2-0.

La storia del Vélez è stata anche segnata da alcuni tra i migliori calciatori e allenatori del calcio argentino e non solo. A indossare la maglia del club di Liniers sono stati infatti giocatori come Diego Pablo Simeone, Nicolás Otamendi e Thiago Almada, mentre in panchina sono passati allenatori del calibro di Marcelo Bielsa, Ricardo Gareca e del già citato Carlos Bianchi.

“Siamo felici di annunciare questa partnership con un club tanto prestigioso e vincente come il Vélez Sarsfield. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Una società con una storia ultracentenaria e con una tifoseria molto appassionata, elementi che sono di grande stimolo per sviluppare insieme al club un game set e una collezione che rappresentino appieno il senso di appartenenza, la storia e i simboli del Vélez. Il Macron Hero rappresenta lo spirito combattivo, la passione, la determinazione nel raggiungere un obiettivo, caratteristiche che sono nel DNA di questo club e che vogliamo esprimere al meglio attraverso i kit che i giocatori indosseranno in campo e i tifosi sugli spalti”.