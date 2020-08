Digital Media: Il Cesena FC sbarca su Telegram

Notizie in tempo reale, aggiornamenti e contenuti esclusivi: un canale in più per restare sempre in contatto col mondo bianconero

Da oggi esiste uno strumento in più attraverso il quale i tifosi del Cavalluccio potranno restare in contatto con la propria squadra del cuore. Il Cesena FC sbarca infatti su Telegram, aprendo così un nuovo canale di comunicazione con la propria fan base. Notizie in tempo reale, video, foto e alcuni contenuti esclusivi come le formazioni in occasioni di tutte le gare di campionato: questo e altro sarà disponibile sul canale ufficiale del Cesena per restare così sempre aggiornati su tutte le novità dal mondo bianconero, dalla prima squadra alle giovanili, passando per la sezione femminile.

Per iscriversi, è sufficiente scaricare sul proprio tablet o smartphone l’applicazione Telegram disponibile su PlayStore e cercare calciocesenafc.