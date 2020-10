AC Milan insieme a StarCasinò.sport fino al 2023

(di Daniele Caroleo) – La partnership tra il Milan e il brand StarCasinò.sport è stata recentemente rinnovata fino al 2023. La piattaforma dedicata all’intrattenimento sportivo, appartenente al Gruppo Betsson, sarà Official Partner della società rossonera per le prossime 3 stagioni calcistiche.

L’accordo, sottoscritto da Ronni Hartvig, Chief Commercial Officer di Betsson Group, e Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, prevede la volontà di proseguire la collaborazione in maniera ancor più innovativa, sviluppando contenuti ed iniziative per i tifosi rossoneri. Così come è stato, nel recente passato, con la realizzazione, ad esempio, della webseries “The Ring” e l’esclusiva intervista di Carlo Pellegatti al calciatore Hakan Çalhanoğlu, diffuse nella seconda parte della stagione sportiva appena conclusa.

La collaborazione tra il brand StarCasinò.sport ed il Milan era iniziata nel 2017, in occasione della sfida di campionato contro l’Udinese del 17 settembre, terminata 2 a 1 per la squadra rossonera, e prevedeva la presenza del marchio a bordo campo, negli spogliatoi e nella mixed zone, oltre ovviamente all’esposizione durante gli eventi esclusivi organizzati dal club.