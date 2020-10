AC Milan: il Covid-19 porta il bilancio in “rosso” per 195 milioni

L’AC Milan attualmente 1a in classifica in Serie A a punteggio pieno in compagnia dell’Atalanta, ha presentato oggi agli azionisti il quadro finanziario post-Covid 19. La pandemia si è fatta sentire sul bilancio rossonero. Quest’ultimo ha fatto registrare perdite per 195 milioni di euro.

La notizia è riportata da “ Reuters” e arriva in un momento delicato per il Milan, che, il prossimo 17 ottobre, affronterà l’Inter con l’incognita Zlatan Ibrahimovic (guarito di recente dal Covid), in una partita che potrebbe garantire. alla squadra di Stefano Pioli. di imporsi come una delle pretendenti alla conquista dello scudetto (2020/21). Il fondo Elliott, che, dal luglio 2018, possiede il 99,7% delle azioni del Milan, è ancora vincolato dal Financial Fair Play UEFA e deve presentare ogni anno un bilancio che sia in pari per non finire ancora una volta sotto la lente d’ingrandimento degli ispettori.