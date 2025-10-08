L’ECA cambia nome: adesso si chiama EFC. L’annuncio durante la cena di gala a Roma.

“Siamo il cuore del calcio. Siamo l’European Football Clubs”. Con questo claim, annunciato sui propri profili social, l’ECA, organo di governo dei club europei ha annunciato (il tutto è avvenuto durante la cena di gala di ieri sera) il cambio di denominazione. Non si chiama infatti più ECA (l’associazione dei club europei) ma European Football Clubs (EFC). Oggi l’assemblea generale a Roma. L’apertura della tre giorni di lavori dell’EFC è prevista, da questa mattina, all’Hotel Cavalieri Hilton.