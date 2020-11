AC MILAN E AIM SPORT INSIEME ALLO STADIO DI SAN SIRO. AL VIA LA TECNOLOGIA “DIGITAL OVERLAY”

AC Milan e AIM Sport annunciano oggi una partnership strategica che prevede l’utilizzo della tecnologia “Digital Overlay” a San Siro. Questa nuova tecnologia permette la geo-veicolazione dei messaggi dei partner commerciali del club sui led a bordocampo durante le gare casalinghe del Milan. La sfida del 26 ottobre contro la Roma è stata la prima partita caratterizzata dalla tecnologia Digital Overlay che si basa sul nuovo sistema di led a bordocampo ad altissima definizione per la trasmissione in 4K già in uso a San Siro.

La tecnologia Digital Overlay di AIM Sport consente di veicolare campagne pubblicitarie mirate a diversi tipi di pubblico e in differenti aree geografiche e offre ai partner commerciali sia globali che regionali del club nuove opportunità di raggiungere in maniera efficace e personalizzata i target di riferimento dei propri mercati massimizzando così il valore del proprio investimento.

Continuare ad offrire un’esperienza sempre più coinvolgente ai propri tifosi è un elemento chiave per il Milan che conta 450 milioni di tifosi in tutto il mondo e le cui partite sono trasmesse in più di 100 territori.

“Come club, stiamo aprendo la strada a innovazioni che assicurino quell’ampia visibilità, rilevanza e ritorno sull’investimento che, in questo momento, è più importante che mai per i nostri partner globali” ha affermato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan. “In AIM Sport abbiamo trovato il partner giusto per con cui condividere il nostro obiettivo di offrire soluzioni di branding su misura che creano valore aggiunto per nostri partner”. (fonte: AC Milan)