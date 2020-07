Al via il progetto no-profit “San Siro per tutti”. AC Milan al fianco di tutti i tifosi rossoneri

AC Milan da sempre lavora, come altri club di calcio italiani, per trasformare l’esperienza stadio un momento ideale per abbracciare una folta rappresentanza della propria fanbase.

Attraverso il programma “San Siro per tutti”, il club intende aprire le porte di San Siro a tutti i tifosi, con l’obiettivo di abbattere ogni tipo di barriera e superare i pregiudizi sociali.

Nell’ambito di questo progetto, rientrano tutte le iniziative pensate e sviluppate per garantire la migliore “Stadium Experience” possibile ai fan rossoneri non vedenti, ipovedenti, non udenti e con disabilità motorie.

Fino a che le misure di contenimento della pandemia costringeranno a mantenere chiuso al pubblico lo stadio, il club raggiungerà a casa i supporter con una speciale audiodescrizione, che permette ai tifosi non vedenti e ipovedenti di seguire l’emozione della partita.

Dopo una prima prova effettuata durante Milan–Bologna (giocata lo scorso 15 luglio e vinta per 5-1), si proseguirà fino alla fine della stagione in corso, trasmettendo sul web l’audiodescrizione dei match casalinghi del Milan.

Chi vorrà accedere al servizio potrà scrivere all’indirizzo email creato dall’AC Milan: sansiropertutti@istciechimilano.it