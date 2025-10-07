Howden e Umana Reyer Venezia: insieme per l’11ima stagione consecutiva. Sarà premium partner del club.

Howden, broker assicurativo globale, e l’Umana Reyer Venezia, storica società di pallacanestro (nella foto in primo piano il logo aziendale) e unica in Italia ad avere sia la squadra maschile che quella femminile in Serie A, hanno annunciato oggi il rinnovo della partnership per la stagione sportiva 2025/2026. Per l’undicesimo anno consecutivo (la nuova stagione è partita con una vittoria netta interna sul Cremona basket) si rinnova così una collaborazione che unisce il mondo dello sport e quello assicurativo.

Howden continuerà a sostenere la Reyer come Premium Sponsor, confermando la vicinanza a una realtà che non è solo protagonista sul campo da basket, ma anche attiva nella comunità con progetti sociali e inclusivi. Tra questi il Basket Unificato Reyer · B.U.R., che coinvolge ragazzi con e senza disabilità promuovendo integrazione, rispetto e amicizia. Lo scorso maggio, nell’ambito del Group Giving Month, alcuni colleghi di Howden hanno preso parte come “Atleti Partner” a un allenamento della squadra, un’esperienza che ha rafforzato lo spirito di condivisione e vicinanza.

Silvia Gottardi, Head of Brand & Marketing di Howden in Italia, ha aggiunto: “La collaborazione con Reyer rappresenta molto più di una sponsorship: è un progetto che riflette la nostra visione e i nostri valori. Siamo orgogliosi di affiancare una realtà che non solo eccelle in campo, ma che porta avanti iniziative innovative e inclusive, capaci di ispirare e lasciare un segno positivo nella comunità…”

La dichiarazione del Presidente dell’Umana Reyer Federico Casarin: “…La nostra partnership con l’azienda Howden proseguirà anche per la prossima stagione e raggiungerà un prestigioso traguardo: undici anni consecutivi. Quello con Howden è un legame che va ben oltre la semplice sponsorizzazione, perché si fonda su una profonda condivisione di valori e su una comune attenzione alle persone...”