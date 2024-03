3BMeteo rinnova la media partnership con l’evento della Stramilano

Stramilano e 3BMeteo rinnovano la loro partnership anche per il 2024. L’evento podistico, giunto quest’anno alla 51ᵃ edizione, raccoglierà domenica 24 marzo nelle vie del capoluogo meneghino migliaia di sportivi provenienti da tutta Italia e lo farà con il supporto dei professionisti di 3BMeteo (3bmeteo.com): il più grande centro meteo italiano, in qualità di “media partner” per il 4° anno consecutivo, monitorerà in tempo reale le condizioni atmosferiche durante tutta la manifestazione stracittadina e le metterà a disposizione dei moltissimi runner che parteciperanno alla giornata sportiva.

Una collaborazione molto importante che continua da diversi anni e che non si limiterà alle previsioni meteorologiche: nella settimana che precede Stramilano 2024 3BMeteo accoglierà visitatori, corridori e tutti i curiosi presso il suo stand nel villaggio di Piazza Duomo da sabato 16 marzo a sabato 23 marzo dalle ore 10:00 alle 20:00 e domenica 24 marzo dalle 7:00 alle 13:00, un orario speciale studiato per proprio per la giornata dell’evento.

Samuele Catanese, che coordinerà la partecipazione di 3BMeteo insieme al proprio team, ha dichiarato: “Presso il nostro stand in Piazza Duomo tutti i visitatori potranno mettersi in gioco rispondendo a domande tratte dal nostro libro «Meteoquiz», testando così la propriaconoscenza in campo meteorologico, con la possibilità di vincere tanti imperdibili gadget 3BMeteo. Inoltre, sarà presente un monitor grazie al quale si potranno visionare in diretta le previsioni del tempo della città di Milano, che saranno molto utili soprattutto il giorno della gara. Infine, i visitatori avranno la possibilità di diventare protagonisti sui profili social di 3BMeteo, registrando un breve video direttamente nel villaggio”.