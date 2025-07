Sponsor – Airwallex si lega al brand dei “Gunners”

Arsenal e Airwallex (nella foto in primo piano) hanno annunciato una partnership pluriennale che vedrà la principale piattaforma globale di pagamenti e servizi finanziari diventare il Partner Ufficiale per i Software Finanziari del club londinese di English Premier League (EPL).

Airwallex sarà anche il Presenting Partner della tournée pre-campionato della squadra maschile nell’Asia orientale. I servizi di Airwallex verranno utilizzati durante la tournée, e le due organizzazioni collaboreranno anche a lungo termine per migliorare i servizi di pagamento di Arsenal e in altri ambiti.

Airwallex manterrà il diritto di utilizzare il marchio della prima squadra maschile e femminile dell’Arsenal e potrà offrire contenuti esclusivi e coinvolgenti per i tifosi durante le partite all’Emirates Stadium, sia in Premier League che in Women’s Super League (WSL).

Juliet Slot, Chief Commercial Officer dell’Arsenal FC, ha dichiarato:

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Airwallex come nostro nuovo partner e siamo entusiasti di presentarli alla nostra famiglia globale di Gooners durante la tournée maschile a Singapore e Hong Kong. Non vediamo l’ora di collaborare nei prossimi anni per aumentare l’efficienza delle nostre operazioni commerciali. I nostri partner sono una parte importante della famiglia Arsenal, alimentano la nostra crescita e supportano gli investimenti che ci porteranno a un successo duraturo.”

Jack Zhang, co-fondatore e CEO di Airwallex, ha aggiunto:

“Collaborare con l’Arsenal è un momento di grande orgoglio per Airwallex. Stiamo costruendo il futuro della banca globale, e questo significa lavorare con marchi e aziende impegnati nella portata globale, nell’eccellenza e nell’innovazione – tutte qualità profondamente radicate nell’Arsenal. Che si tratti di aiutare il club a risparmiare tempo e denaro nelle operazioni finanziarie quotidiane, o di creare un’esperienza di pagamento più fluida per i tifosi che vivono il calcio, crediamo che questa collaborazione porterà valore reale al calcio, alle imprese e alle persone ambiziose di tutto il mondo.”

Questa partnership si basa sulla crescente base di clienti globali di Airwallex nelle regioni Asia-Pacifico (il quartier generale è a Singapore), EMEA e Americhe, e arriva poche settimane dopo che l’azienda è stata valutata 6,2 miliardi di dollari in un round di finanziamento di Serie “F”.

Arriva anche nel secondo anno dell’attivazione di Airwallex con il team McLaren Racing di Formula 1, rafforzando la presenza del marchio nello sport d’élite a livello globale.