Hellas Verona e VetroCar ancora insieme fino al 2027

Hellas Verona FC e VetroCar hanno confermato il rinnovo della partnership per la stagione sportiva 2025/26 e 2026/2027. La conferma della collaborazione è stata ufficializzata nel pomeriggio odierno, da Italo Zanzi, Presidente Esecutivo di Hellas Verona FC e da Maurizio Acri, CEO di VetroCar, in occasione della conferenza stampa svoltasi al centro sportivo ‘La Pineta‘ di Folgaria, sede del ritiro estivo della Prima squadra gialloblù.

Il rinnovo biennale segnerà il sesto e il settimo anno consecutivo di VetroCar come Back Jersey Sponsor del Club, un risultato significativo che consolida la partnership più longeva nella storia dell’Hellas Verona con uno sponsor di maglia.

Fondata e con sede a Verona, VetroCar rappresenta un’eccellenza imprenditoriale profondamente radicata nel territorio, ma allo stesso tempo in costante espansione su scala nazionale. La prossima apertura di un nuovo punto vendita in città conferma la volontà dell’azienda di rafforzare ulteriormente la propria presenza locale, in coerenza con una strategia di crescita che continua a svilupparsi su tutto il territorio italiano.

La collaborazione tra Hellas Verona e VetroCar si fonda su valori condivisi quali integrità, continuità, senso di appartenenza e impegno verso il territorio. Un legame che va oltre l’ambito sportivo, testimoniando un percorso comune di crescita, fiducia e visione strategica.

Queste le dichiarazioni di Italo Zanzi, Presidente Esecutivo di Hellas Verona FC, rilasciate prima dell’inizio della conferenza stampa: “Per noi oggi è un giorno importante, siamo molto felici di annunciare il rinnovo con Vetrocar fino al 2027. Ringrazio il CEO Maurizio Acri e Vetrocar per la fiducia riposta in noi, noi abbiamo la stressa fiducia in loro. Non si vede tutti i giorni nel mondo del calcio un rapporto così longevo con uno sponsor. Abbiamo la stessa filosofia e visione per quanto riguarda la gestione societaria e il rapporto con il cliente. Un partner così è molto importante per noi. Vetrocar è una realtà nata a Verona dove c’è anche la sede e ha da poco aperto una nuova filiale in città. È una realtà ambiziosa anche a livello nazionale. Condivido la loro strategia, quella di riuscire a fornire un servizio diretto per fare il possibile per aiutare i clienti. Vetrocar è un ottimo partner per noi. Li ringrazio, siamo orgogliosi di continuare con loro”.

Queste invece le parole di Maurizio Acri, CEO di Vetrocar: “Siamo felici e orgogliosi di continuare al fianco di Hellas Verona per altri due anni, rinnovando una partnership che in questi anni si è rivelata ricca di emozioni, successi e crescita reciproca. Condividiamo con il Club valori come passione, serietà e un forte legame con il territorio, elementi che rendono questo percorso intrapreso insieme motivo di orgoglio per la nostra azienda. Abbiamo vissuto finora cinque anni di grandi emozioni, in cui abbiamo fatto esperienza e siamo cresciuti insieme al Club. Sono stato favorevolmente sorpreso nel modo in cui la nuova proprietà ci ha ingaggiati per continuare il percorso. È stato uno stimolo nell’andare avanti in questa partnership. Siamo orgogliosi di entrare nella storia del Club come sponsor più longevo presente sulle maglie gialloblù, avendo rinnovato fino al 2027. Siamo presenti in tutta Italia ma siamo nati a Verona, siamo molto legati alla città. Siamo entusiasti di questo rinnovo e siamo sicuri che come negli anni passati i successi reciproci continueranno”.