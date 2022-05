Boxt nuovo sleeve sponsor dei Rangers FC

(di Nicola Mandaglio) – Il Rangers Football Club ha confermato BOXT come nuovo partner ufficiale per la manica della squadra per la stagione 2022/23, nell’ambito di una nuova partnership commerciale pluriennale.

Come parte del nuovo accordo, il logo BOXT apparirà sulla manica della maglia della prima squadra maschile dei Rangers e su tutte le maglie replica. Il marchio BOXT sarà presente in primo piano anche a Ibrox nei giorni delle partite e su tutti i canali digitali ufficiali del club.

BOXT è una piattaforma di e-commerce e logistica specializzata nell’installazione e nella manutenzione di caldaie, aria condizionata, punti di ricarica per veicoli elettrici e prodotti Google Smart Home. BOXT è destinata a diventare il leader di mercato nel mercato del riscaldamento domestico del Regno Unito. L’azienda è stata progettata dai suoi fondatori per rivoluzionare il modo in cui il riscaldamento e la tecnologia intelligente vengono installati nelle nostre case.

BOXT ha recentemente stretto partnership tra squadre di calcio sia con il Leeds United che con il Nottingham Forest. Ora accolgono i Rangers, finalisti della UEFA Europa League 2022, come ulteriore iconico club britannico nel loro roster.