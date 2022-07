W88: sponsorship record per la maglia del Fulham FC (Premier League)

Il Fulham FC torna, in questa stagione, in Premier League e lo fa in grande stille annunciando il nuovo main sponsor di maglia. Sarà la betting company W88, con base in Asia (fondata nel 2007 a Manila nelle Filippine).

Sarà il partner principale del club londinese (prima squadra maschile e femminile) al posto di World Mobile (attuale jersey partner), che ha scelto autonomamente di spostarsi sulla manica sinistra (sleeve sponsor). Un’operazione commerciale, su base annua, stimata in più di 5 milioni di euro (la sponsorizzazione di maglia più ricca nella storia dei Cottagers). W88 sarà presente anche sui Led digitali del club, sui canali social e web (dove sono previste una serie di attività/concorsi destinati alla fan base).

La sponsorizzazione della bet company filippina (nella foto una immagine combinata dei due loghi aziendali) è stata contestata, nelle prime ore dell’annuncio, da diversi tifosi della società londinese.