Volley – Si consolida la partnership Emma Villas-Terrecablate

Donata all’azienda una maglia celebrativa. Contro i marchigiani la sfida prenderà il via al PalaEstra alle ore 17,30

La Emma Villas Siena è stata ospite da Terrecablate, azienda che sostiene il club biancoblu sin dal suo approdo in serie A2 nel 2015. Nella sede di Terrecablate questa mattina si sono recati il vicepresidente della Emma Villas Siena Fabio Mechini, il direttore commerciale e marketing Vittorio Angelaccio e il centrale Stefano Trillini. E nella circostanza Emma Villas ha voluto omaggiare Terrecablate con una maglietta della squadra con il numero 20: sono proprio venti, infatti, gli anni di vita dell’azienda. Il connubio e la partnership tra le due realtà si rinforza e consolida.

Stefano Trillini è stato quest’anno anche uno dei protagonisti dell’iniziativa, effettuata nelle scuole del territorio e voluta da Terrecablate, chiamata “Ma tu mi ami?”. Un evento, questo, rivolto ai giovani e incentrato sulla lotta per contrastare il tragico fenomeno della violenza contro le donne. Trillini in quella circostanza incontrò i ragazzi e ne nacque un interessante momento dalla significativa valenza sociale e culturale.

Questa mattina si è svolto l’incontro nella sede di Terrecablate. Una riunione che è stata utile per ricordare il legame esistente, in vista della prossima gara che attende la squadra biancoblu. Domenica al PalaEstra arriverà Fano per un incontro che sarà valevole per la dodicesima giornata del girone di ritorno del campionato di volley di serie A2. La sfida prenderà il via alle ore 17,30 e sarà sponsored by Terrecablate.

Sarà una gara molto importante per la Emma Villas Siena. Alla compagine biancoblu, che è reduce da un filotto di sei vittorie consecutive, manca ormai pochissimo per la certezza della conquista dei playoff. Un obiettivo che solo poche settimane fa era tutt’altro che scontato. Ora Siena è sesta in classifica con 40 punti. Fano è in nona posizione e ha 31 punti in classifica, è già certa della salvezza e non ha possibilità di accedere ai playoff.

“Stiamo vivendo un momento molto positivo – è il commento del centrale della Emma Villas Siena, Stefano Trillini. – Arriviamo a questa gara dopo avere vinto ben sei partite di fila. Dobbiamo però mantenere alta l’attenzione e proseguire nella nostra crescita. Ci restano da giocare due gare di regular season che non dobbiamo assolutamente prendere sotto gamba, anche perché i punti sono pesantissimi. Stiamo spingendo molto negli allenamenti perché si avvicina quello che sarà il momento più caldo, il frangente decisivo, dell’annata sportiva”.

“Sponsorizziamo molto volentieri l’eccellenza nello sport – dichiara Marco Turillazzi, amministratore unico di Terrecablate. – La partnership con Emma Villas Siena ha dei chiari risvolti etici e sociali. Ricordo la bellissima iniziativa intitolata ‘Ma tu mi ami?’ che abbiamo realizzato nelle scuole anche insieme al club pallavolistico senese, e con la presenza di Stefano Trillini. Siamo orgogliosi di iniziative come questa. Quindi per noi questa collaborazione va al di là di quelli che sono gli elementi e gli aspetti sportivi. Dentro c’è un’idea di come vediamo lo sport e di cosa lo sport può trasmettere agli spettatori e alle giovani generazioni”.

“La mission che abbiamo – afferma Vittorio Angelaccio, direttore commerciale e marketing della Emma Villas Siena – è quella di lavorare anche sul contesto e sul tessuto sociale. Pensiamo sempre a iniziative che possano farci crescere, tutto ciò deve far parte del dna di un’organizzazione sportiva. Questa deve essere la direzione nella quale si muove una realtà sportiva, trattare quelle che sono le problematiche dei giovani e non solo, affrontarle e lanciare dei messaggi positivi. Da parte nostra non può che esserci un doveroso ringraziamento a un’azienda come Terrecablate che ci sostiene e ci supporta da molti anni”.