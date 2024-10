Volley: presentata la nuova divisa da gioco della Emma Villas Siena per la stagione 2024/2025

La maglia ufficiale sarà di colore bianco e nero, in onore alla città di Siena, in quello che è il decimo anno in cui il club del presidente Giammarco Bisogno disputa i suoi match casalinghi al PalaEstra.

“Abbiamo scelto di onorare Siena, virando, per quest’anno, dai nostri colori sociali bianco e blu ai colori bianco e nero – ha commentato il direttore marketing e commerciale del club, Vittorio Angelaccio – in quello che riteniamo possa essere un gradito omaggio per la città, per i tifosi e per tutti i nostri sostenitori”.

Il direttore marketing e commerciale della Emma Villas Siena, Vittorio Angelaccio, ha presentato oggi la nuova maglia da gioco della squadra insieme al capitano della squadra Andrea Rossi e a Gianfranco Soldati, dell’azienda Reesco, storico partner del club, che anche per questa stagione sarà Jersey Sponsor, presente sia sui pantaloncini di gioco della prima squadra che sulla maglia delle squadre del settore giovanile.

“La maglia da gioco, conclude Angelaccio, rappresenta uno straordinario strumento di marketing, di promozione del club, della città, della storia, dei valori e la scelta di cambiare colorazione vuole essere vista come un maggiore attaccamento alla città di Siena, ai tifosi che ci seguono assiduamente e a tutti coloro che, a vario titolo, ci sostengono ovunque”.

foto: Gianfranco Soldati (Reesco), Andrea Rossi (Capitano Emma Villas Siena), Vittorio Angelaccio (Direttore Commerciale e Marketing Emma Villas Siena)