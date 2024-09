Volley: oltre 16,5 milioni di italiani interessati alla Super Lega (dati Sponsor Value/StageUp)

Dai risultati delle rilevazioni 2023/24 della ricerca Sponsor Value, realizzata da StageUp in partnership con Ipsos, emerge che gli italiani interessati alla Superlega, il massimo campionato di pallavolo maschile al via il prossimo fine settimana, sono 16,5 milioni.

Gli interessati hanno subito negli ultimi 4 anni un forte crescita registrando un aumento del 41% rispetto alla rilevazione di maggio 2020, quando raggiungevano quota 11,7 milioni. Un trend ascendente così importante ha origine da più fattori positivi: un livello agonistico crescente e senza uguali al Mondo; una maggiore contendibilità del titolo del Campione d’Italia; gli investimenti in innovazione, marketing e comunicazione della Lega Volley e dei Club associati.

L’interessato tipo alla Superlega è sempre più unisex (si è giunti al 45% di genere femminile), residente al Nord (43%), con un’età prevalente tra i 35 ed i 44 anni, uno status di istruzione e reddito sopra la media della popolazione italiana.

Gli appassionati, ovvero coloro che seguono il campionato regolarmente, confermano i tratti socio-demografici degli interessati, ma con una componente di giovani e giovani adulti (tra i 14 ed i 34 anni) in aumento.

Sponsor Value, realizzata da StageUp in partnership con Ipsos, considerata l’auditel degli eventi sportivi, culturali e spettacolistici italiani che monitora, dal 2000, il seguito, l’attitudine mediatica, l’immagine, il ritorno degli sponsor e i bacini di tifo dei principali eventi sportivi italiani e internazionali come, ad esempio, le Serie A, B e C di calcio, i massimi campionati di Basket e Volley passando per la F1 e la MotoGP.

“La Superlega è riconosciuta come il campionato di volley più competitivo e spettacolare al Mondo, i risultati ottenuti dai Club partecipanti nelle competizioni continentali negli ultimi anni ne sono la dimostrazione concreta. Una qualità del gioco e della competizione che sono anche l’asse portante della forte crescita dell’interesse negli ultimi quattro anni e che, come dimostrano i dati della ricerca Sponsor Value, stanno attirando più donne e giovani gettando le basi per un ricambio del pubblico che, favorito anche dall’accelerazione degli sforzi già in corso da parte di Lega Volley e Club sugli strumenti di comunicazione digitale, accrescerà ancora l’appeal dell’evento verso sponsor e broadcast.” – ha dichiarato Giovanni Palazzi (presidente StageUp – nella foto in primo piano)

“Qualità, spettacolo e soprattutto tanti solidi principi: grazie a questi pilastri fondamentali la SuperLega Credem Banca ha ormai raggiunto un livello di coinvolgimento significativo e stabile, con 16.5 milioni di persone interessate. Questi numeri non rappresentano tuttavia un traguardo, ma sono tante tappe intermedie nella crescita. Gli investimenti della Lega Pallavolo Serie A, uniti alle iniziative dei Club e soprattutto ai loro successi, mirano continuamente a potenziare l’attrattiva del campionato per sponsor e broadcaster. Oltre all’immancabile supporto del pubblico affezionato, è stato fatto un importante sforzo per includere ancor di più le nuove generazioni, cercando di aumentare il coinvolgimento dei fan tra i 14 e i 34 anni: siamo lieti che i dati ci stiano dando ragione”. ha spiegato Massimo Righi – presidente Lega Volley Serie A (nella foto sotto)



.