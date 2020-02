Virtus Roma all’inaugurazione del playground nel Parco di Val Cannuta  

Virtus Roma (basket), su invito dell’amministrazione comunale, ha partecipato all’inaugurazione del nuovo playground nel Parco di Val Cannuta alla presenza della sindaca Virginia Raggi (nella foto in primo piano), della Presidente del XIII Municipio Giuseppina Castagnetta e del rappresentante del CONI Regionale Lazio per il XIII Municipio, Antonio Ranalli.

La Virtus Roma, presente con una delegazione di staff e giocatori di prima squadra e settore giovanile, ha aderito con orgoglio all’iniziativa che va nella direzione degli ideali promossi dal progetto “Virtus With Us”: avvicinare il più possibile i giovani al nostro meraviglioso sport; proprio per questo l’apertura di playground che permettano ai ragazzi di divertirsi con la pallacanestro è una notizia da accogliere con grande entusiasmo.

I ragazzi della Virtus Roma hanno poi fatto divertire gli alunni delle scuole “Papa Wojtyla” e “XXI Aprile” giocando insieme sul campo appena inaugurato.

I lavori, interamente a carico del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, grazie al protocollo sottoscritto con Roma Capitale, sono durati circa 4 mesi e hanno previsto la realizzazione di un campo polivalente, la riqualificazione dell’area fitness e la realizzazione dell’area giochi dedicata ai bambini da zero a 10 anni. L’accordo prevede che, una volta realizzati, e il Comune a doverne curarne la manutenzione e la vigilanza.

“Per tanti anni”, ha affermato il sindaco Virginia Raggi, “questa è stata una zona di abbandono e degrado. Oggi finalmente è tornato nella vostra disponibilità ed è vostro. Se noi pensiamo alle nostre strade come fossero la continuazione della nostra casa, allora la città potrà riprendersi un pezzetto per volta e tornare a essere la città più bella del mondo”.

La presidente del XIII Municipio, Giuseppina Castagnetta ha ricordato che parte dell’area in cui ora sorge il playground “dal 1999 era in concessione ad una società che avrebbe dovuto realizzare un impianto sportivo per i cittadini. Per 18 anni l’area è rimasta degradata, l’impianto non è stato mai realizzato e i cittadini non potevano frequentare il parco perché abbandonato all’incuria”.

Ora lo spazio è dei cittadini e degli sportivi. Come ha ricordato il fiduciario CONI del Municipio XIII, Antonio Ranalli “il playground è un punto di riferimento peri l territorio da difendere attraverso le società sportive del municipio. Porto il saluto del Presidente del CONI Lazio, Riccardo Viola, che si trova fuori Roma ma che teneva tantissimo a questa giornata in quanto anche lui risiede in questo Municipio. Quello inaugurato oggi è l’ottavo. E presto ne arriveranno altri in altri municipio. Il Coni Lazio potrà promuovere iniziative attraverso le federazioni”.