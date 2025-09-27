Virgin Bet si lega ai programmmi di TNT Sports per entrare in contatto con i football fan UK e irlandesi.

Virgin Bet cresce nel mercato britannico attraverso la partnership commerciale con TNT Sports, brand sportivo globale di Warner Bros Discovery. L’operatore di scommesse sarà sponsor ufficiale delle trasmissioni dedicate alla Europa League e Conference League (entrambi marchi di UEFA) nel Regno Unito e in Irlanda per l’intera stagione 2025/26, fino al termine della stagione in corso. L’accordo prevede la visibilità del marchio sia sulle piattaforme lineari e digitali, sia nei pub, da sempre luoghi simbolo della socialità britannica a livello calcistico.

Dopo aver sostituito BT Sport e unito le proprie forze con Eurosport, si legge in una nota aziendale, TNT Sports si è imposto come punto di riferimento per gli appassionati nel Regno Unito e in Irlanda. Con oltre 700 incontri trasmessi dal vivo ogni stagione e la copertura integrale delle 342 partite di Europa League e Conference League, la rete detiene un ruolo centrale nella distribuzione del calcio internazionale. In questo contesto, l’inserimento di Virgin Bet all’interno del palinsesto si estenderà a format digitali, contenuti editoriali e visibilità sugli schermi dei locali pubblici (come appunto i pub).