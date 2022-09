Vinicius Jr. (Real Madrid) scelto come testimonial ufficiale Gol de Pix

(di Alessia Spolverini) – L’attaccante del Real Madrid e della nazionale brasiliana, Vinícius Júnior, è la stella della campagna “Gol de Pix”, lanciata lunedì 12 settembre.

Casas Bahia ha deciso di utilizzare l’immagine di questo 22enne così promettente per coinvolgere il pubblico nella promozione del marchio. Ha segnato il gol del titolo del Real Madrid nella scorsa edizione della Champions League, giocherà nella prossima Coppa del Mondo del Qatar, ed è anche uno fra gli sportivi più ricercati dagli sponsor: uno stipendio che si aggira sugli 8milioni annui, a cui si aggiungono contratti bonus con aziende come Vivo (telefonia), Nike, Dolce & Gabbana e Gagá Milano (marchio di orologi).

“I brasiliani amano il calcio e amano tifare. Tifare con la possibilità di guadagnare è meglio, giusto?” ha detto Ilca Sierra, CEO di Casas Bahia e Ponto.

“Per la prima volta, non solo gli atleti vincono per giocare, ma anche il fruitore vince per tifare il Brasile” ha aggiunto Cristian Santoro, direttore esecutivo dell’agenzia VMLY&R.

La promozione è stata creata dall’agenzia VMLY&R e dal team di marketing di Via ed è già valida per le partite amichevoli in Brasile a settembre, con i crediti che confluiranno nelle casse dell’utente da ottobre.