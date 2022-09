Al via i Mondiali di Savate Assalto. Dal 22 al 24 settembre a San Donato milanese oltre 500 atleti

Saranno oltre 500 i ragazzi e le ragazze provenienti da 44 paesi per partecipare ai campionati mondiali di boxe francese-Savate a San Donato milanese (MI) dal 22 al 24 settembre 2022.

La savate, come è internazionalmente denominata, è il primo sport da combattimento occidentale che, nato nell’800, viene narrato da Alexandre Dumas padre nei suoi libri e praticato da personaggi storici come Theofile Gaultier e dal nostro Gioacchino Rossini nel suo periodo parigino. Si è sviluppata prima nei porti di Marsiglia e Genova, poi è arrivata a Parigi e a Milano, da qui si è diffusa in tutto il mondo.

Questa elegante disciplina è una scherma di calci e pugni che colpisce su tutto il corpo tranne la nuca e triangolo genitale. È praticata su di un ring, in cui gli atleti calzano guantoni e scarpette protettive, con un regolamento denominato assalto, il quale prevede il solo contatto leggero con vittoria ai punti, vietando il K.O.

Questa particolarità consente una pratica sportiva senza traumi, imparando nel contempo la difesa personale che già fu della Legione straniera.

SAVATE E DISABILITA’.

Nel corso del mondiale di svolgerà, per la prima volta in Italia, il torneo internazionale di una specialità denominata canne de Combat : si svolge in un cerchio, con gli atleti che si scambiano colpi di canne (bastone lungo 90 cm) calzando un abbigliamento protettivo.

Questa disciplina, parte integrante della Savate, è praticata anche dagli atleti disabili su speciali carrozzine e da atleti normodotati, anche loro sulle carrozzine; questo garantisce così la possibilità di competizione allargata a tutti gli sportivi a prescindere dalla presenza di disabilità o meno.

I MONDIALI DI SAVATE: PROVA DI QUALIFICAZIONE PER RYAD 2023.

I mondiali di savate si svolgeranno a San donato milanese dal 22 al 24 settembre al palazzetto dello sport del Parco Mattei in via Caviaga n° 4 dalle ore 09.30 alle 19.00.

I vincitori dei campionati saranno insigniti del titolo di campioni del mondo della federazione internazionale di Savate (FISAV), ente mondiale riconosciuta da GAISF e AIMS (massime espressioni del CIO per gli sport da combattimento) e saranno così qualificati per i ‘’World Combat Games Ryad 2023’’ in Arabia Saudita.

La FISAV in particolare è il soggetto titolare dei mondiali che ha dato mandato all’organizzazione italiana Fight1 di organizzare con le sue ASD il torneo internazionale di San Donato.

PATROCINI E PARTNERSHIP.

L’evento è realizzato con il patronato ed il contributo di Regione Lombardia e della collaborazione comune di San Donato Milanese, con la partnership di Tsunami Nutrition e con gli sponsor tecnici federali Leone Sport, Ringhorns, Sap Fighting Tribe e Venum.

La diretta televisiva sarà in streaming sulla pagina Facebook OKTAGON official.