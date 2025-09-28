Vini Santa Margherita partner dell’Inter per la stagione 2025/26.
Santa Margherita e FC Internazionale Milano rinnovano la loro partnership. Il brand vinicolo continuerà ad accompagnare i nerazzurri nel ruolo di Official Wine Supplier, proseguendo un percorso iniziato nel 2019.
Dalle sale Hospitality di San Siro alle case dei “Brothers and Sisters of the World”, passando per i LED a bordocampo e i corner dedicati, Santa Margherita è diventata parte integrante dell’esperienza nerazzurra.
Santa Margherita è uno dei brand di Herita Marzotto Wine Estates, gruppo fondato nel 1935 dal conte Gaetano Marzotto, che è proprietario quasi 800 ettari di vigneti in tutta Italia (oltre alla Tenuta Roco Winery in Oregon) per più di 25 milioni di bottiglie di vino vendute nel 2024 in oltre 90 Paesi.
Con il rinnovo ufficiale della partnership si apre un nuovo capitolo della collaborazione tra i due brand. All’orizzonte si affaccia infatti un’inedita special edition firmata Santa Margherita, pensata per rendere omaggio alla storia e ai colori dell’Inter.