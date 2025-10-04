Merchandising – Adidas lancia per l’AS Roma la linea “Urban Purist”.

La AS Roma ha rafforza il legame con Adidas (partner tecnico e fornitore del materiale gara in questa stagione) con il lancio della nuova linea denominata “Urban Purist” (nella foto in primo piano i capi della nuova linea). La collezione, caratterizzata, si legge in una nota, da un design contemporaneo e urban, punta sul nero come colore predominante, con il celebre lupetto arancione sul petto a ricordare l’identità storica del club capitolino. I nuovi modelli (lanciati sui social della società capitolina) fanno parte della collaborazione Adidas x AS Roma, con l’obiettivo di intercettare i gusti e le preferenze di stile urban dei tigosi giallorossi.