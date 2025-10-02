Brevetti, Disegni e Marchi: i bandi 2025

Novità in arrivo nel settore dei brevetti, disegni e marchi. I tre strumenti in esame sono dedicati a sostenere micro, piccole e medie imprese nella valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Le domande di contributo potranno essere presentate secondo il seguente calendario:

Brevetti+ : dal 20 novembre 2025

: dal 20 novembre 2025 Marchi+ : dal 4 dicembre 2025

: dal 4 dicembre 2025 Disegni+: dal 18 dicembre 2025

Come funziona Brevetti+

Il Bando della misura Brevetti+ finanzia l’acquisto di servizi specialistici destinati alla valorizzazione economica dei brevetti e alla loro introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa.

E’ un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 140mila euro, che copre fino all’80% dei costi ammissibili, e può raggiungere l’85% nelle imprese in possesso della certificazione sulla parità di genere. Se un ente pubblico è contitolare del brevetto, il finanziamento può arrivare al 100%.

La gestione dello strumento è affidata a Invitalia.

Come funziona Disegni+

Disegni + è un contributo in conto capitale, per sostenere progetti finalizzati alla valorizzazione di un disegno/modello, così come definito dall’articolo 31 del Codice della Proprietà Industriale. Copre le spese che vanno dalla realizzazione dei prototipi e degli stampi alle consulenze per la messa in produzione. Anche in questo caso l’agevolazione può arrivare all’80% delle spese ammissibili, o all’85% a fronte della certificazione sulla parità di genere, entro un tetto di 60mila euro, nel rispetto dei limiti previsti per ogni singola tipologia di spesa.

La gestione dello strumento è affidata a Unioncamere.

Come funziona Marchi+

Marchi+ supporta il deposito e la tutela dei marchi, anche in questo caso mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. La percentuale di copertura è sempre all’80% oppure 85% per la registrazione di marchi UE, con tetto massimo pari a 6mila euro per ogni marchio. Sale al 90%, o al 95% se c’è la certificazione sulla parità di genere, per la registrazione di marchi internazionali presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). Sono previste due linee di agevolazione:

Misura A per la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO, con copertura delle spese per servizi specialistici esterni.

per la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO, con copertura delle spese per servizi specialistici esterni. Misura B per la registrazione di marchi internazionali presso OMPI, con copertura delle spese per servizi specialistici esterni.

La gestione dello strumento è affidata a Unioncamere.