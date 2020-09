VetroCar, il nuovo back jersey sponsor da trasferta dell’Hellas Verona

Il nuovo Back Jersey Sponsor dell’Hellas Verona per tutte le partite dei gialloblu in trasferta sarà il brand VetroCar. L’azienda veronese nasce nel 1999 e si specializza nella riparazione e sostituzione di qualsiasi tipologia di cristallo su qualsiasi tipologia di veicolo. Per il partner gialloblù l’esordio è previsto per domenica 4 ottobre al Tardini contro il Parma.

“Questa partnership significa tanto per noi – commenta Maurizio Acri, Amministratore Delegato di VetroCar -, è motivo di orgoglio vedere il nostro logo sulle maglie away del Verona. Prima di tutto perché siamo una delle aziende che ‘scendono’ in campo con l’Hellas e poi perché così contribuiamo a creare una forte identità territoriale. Sono convinto che anche le nostre storie si possano sovrapporre: entrambe le realtà sono partite dalla nostra meravigliosa città, per poi diventare conosciute in tutta Italia, grazie a mission e valori sempre apprezzati. La nostra azienda è leader in tutto il territorio nazionale, ma siamo molto legati alle nostre origini, quindi ci è sembrata la scelta migliore porci al fianco di una realtà importante, nella speranza di spingere il Verona anche sul campo”.

“Passione, professionalità e strategia, questo è quello che abbiamo percepito fin dai primi contatti con VetroCar – sottolinea Marco Pistoni, Chief Revenue Officer dell’Hellas Verona -. Maurizio Acri ha creduto nella scelta di avvicinare il nome di VetroCar a quello del Verona, nella ferma convinzione che questo connubio possa dare lustro ad entrambe le eccellenze veronesi. Questo per noi è motivo di assoluta soddisfazione. Scegliere di promuovere il proprio brand al di fuori del territorio, viaggiando ‘sicuri’ assieme all’Hellas Verona, è la testimonianza dell’ottimo lavoro che la società sta portando avanti negli ultimi anni”.