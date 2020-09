Sporteconomy diventa media partner del Cesena FC nella stagione 2020/21

L’agenzia stampa leader in Italia nell’informazione economico-sportiva racconterà gli aspetti del club legati al marketing del club, oltre a dare visibilità ai principali rapporti commerciali.

Mentre la prima squadra si avvicina al ritorno all’Orogel Stadium Dino Manuzzi 219 giorni dopo il match col Vicenza dello scorso 23 febbraio, dietro le quinte il Cesena FC fa registrare una nuova partnership di prestigio. E’ quella appena stretta con Sporteconomy, l’agenzia on line nata nel 2004 e oggi tra le prime in Europa nell’informazione sulle tematiche economiche legate allo sport.

Sporteconomy diventa infatti media partner del Cesena FC (club di Serie C – gruppo “B”), di cui racconterà gli aspetti relativi al marketing e alla comunicazione, oltre a dare visibilità alle case history più interessanti degli sponsor bianconeri.

”Nella stagione in corso abbiamo lanciato un progetto innovativo di media partnership a supporto di diversi club di calcio e oggi, sempre in Serie C, annunciamo un nuovo sodalizio insieme ai vertici del Cesena FC – ha spiegato Marcel Vulpis, co-fondatore e direttore dell’agenzia stampa Sporteconomy.it. “La nostra idea è caratterizzarci come agenzia giornalistica “verticale”, leader in Italia nell’informazione economico-sportiva, coprendo il ruolo di “media partner” relativamente a tutte le tematiche di taglio economico. Il Cesena FC è un brand ambizioso, con una grande storia sportiva alle spalle, tra serie A e B (con ben 13 presenze solo nel massimo campionato tricolore, nda), e ha tutte le carte in regola per fare, quanto prima, il salto di categoria. Nel concreto lavoreremo, come agenzia giornalistica, per valorizzare tutti gli accordi marketing e commerciali del club durante l’intera stagione”.