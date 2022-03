“Vernice” capitolina per l’Acea Run Rome The Marathon 2022. Il progetto marketing/comunicazione firmato da Infront e Corriere dello Sport

Presentata, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, la 27ima edizione della “Acea Run Rome The Marathon” (in programma il prossimo 27 marzo), la maratona più importante d’Italia e tra le prime a livello internazionale.

Svelata la medaglia e la maglia ufficiale, realizzata dallo sponsor tecnico Joma, due elementi iconici per tutti i runners e simbolo delle loro imprese sportive. Presentate anche le scarpe edizione limitata realizzate da Joma appositamente per la Maratona di Roma con un design tutto tricolore. A due settimane dal via sono oltre 10mila i partecipanti registrati.

Infront, in partnership con Corriere dello Sport e con il gruppo Atielle e Italia Marathon Club, si occupa in toto dell’organizzazione dell’evento, dalla gestione delle iscrizioni agli allestimenti, al marketing, comunicazione, produzione e distribuzione TV, gestione sponsorship.

Moltissime le attività previste sia per i runner che per gli sponsor, ad iniziare da quanto accadrà al Salone delle Fontane all’Eur, dove nei due giorni precedenti la maratona sarà allestito l’Expo Village, punto di riferimento per i partecipanti, appassionati e sponsor.

L’edizione 2022 sarà anche un evento all’insegna della solidarietà e della sostenibilità ambientale grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare e al progetto “Cyrcularity”, volto ad ottenere la certificazione ISO 20121 e ad essere carbon neutral entro i prossimi due anni.

Acea Run Rome The Marathon ha stretto anche una partnership con zeroCO2 che prevede la piantumazione di 3mila alberi in Guatemala, nella regione del Pèten, con il duplice fine di assorbire emissioni di CO2 e sostenere l’economia e l’alimentazione delle famiglie contadine locali.

Mediaset sarà il broadcaster ufficiale e trasmetterà le immagini della maratona in diretta permettendo così a tutti gli appassionati di seguire l’evento e al contempo di godere della bellezza del percorso che attraverserà tutta Roma e i suoi monumenti più importanti

Diverse le istituzioni e gli sponsor che hanno investito nel progetto e ne sostengono la crescita: Acea Title Sponsor – Joma Sport Sponsor Tecnico – NAMEDSPORT> , BMW, Massigen, Main Sponsor – MauriceLacroix Official Timekeeper – Radio 105 Official Radio – ManifatturaFalomo, RioMare, Acqua SanBenedetto, idealista SalumificioSanVincenzo, UnaHotels, Official Sponsor – Dole Food Company GimaCaffè, MadiVentura, Crich, Nuncas Italia SpA MasterAid, Gielle Industries InsurancePlacementAgency, Cisalfa Sport SpA Cooltra, SebachItalia Official Supplier e la radio romana Radio Globo. – lo scrive in un post su LinkedIn – il manager Infront Italy (direttore marketing) Stefano Deantoni.