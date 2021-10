VALORI S.P.A. NUOVO OFFICIAL PARTNER DELLA S.S. LAZIO 

(di Fabio Sesti) – La S.S. Lazio ha annunciato sul proprio sito ufficiale l’inizio di una collaborazione con Valori S.p.A – Agenzia per il Lavoro, che fa così il suo “esordio” sui campi di calcio come “Official Partner” del club capitolino per la stagione calcistica 2021/2022.

Tra i migliori attori nel settore delle risorse umane, Valori S.p.A. svolge attività di somministrazione, hr recruiting, formazione, outplacement su tutto il territorio nazionale offrendo opportunità lavorative ai candidati in cerca di occupazione, avendo inoltre il compito di soddisfare in ogni momento domanda e offerta di lavoro. Il progetto di sponsorizzazione è stato finalizzato grazie al supporto di Infront, marketing agent del club.

Manuel Piscello, Presidente di Valori SpA, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare la nuova partnership con S.S. Lazio per la stagione 2021/2022. Come agenzia vogliamo ribadire il nostro ruolo cardine sociale e occupazionale, attraverso i servizi di somministrazione e formazione, ma soprattutto vogliamo accostare ancor di più il nostro brand allo sport più seguito in Italia mediante una società sportiva di Roma, città dalla quale abbiamo intrapreso il nostro percorso aziendale”.

“Siamo lieti di accogliere nella nostra famiglia un partner come Valori, impegnato in un settore così importante come il mercato del lavoro. Entrambi siamo pronti per intraprendere un cammino che ci auguriamo prosegua anche nelle prossime stagioni”, ha commentato invece Marco Canigiani, Responsabile Marketing della S.S. Lazio.