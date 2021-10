Virtus Entella (Serie C): numeri record e nuovo sponsor per il settore giovanile.

(di Michael Pellegrino) – La Virtus Entella calcio (da quest’anno in Serie C) ha presentato Laha presentato Gulliver come nuovo sponsor per il settore giovanile.

La nota catena di supermercati (con sede a Casalnoceto/AL) sarà main sponsor del vivaio biancoceleste; l’accordo comprende, oltre alla scuola calcio Entella, i vivai del A.C.D. Entella e Caperanese Entella. Si tratta di un’operazione che coinvolgerà più di 500 tesserati.

Gulliver nasce nel 1964 a Voghera con l’apertura del primo punto vendita. Nel 1967 viene creata la sede di Casalnoceto, in provincia di Alessandria, con il primo magazzino di distribuzione merci. L’azienda, inizialmente, entra a far parte del consorzio Vegé Italia, ma successivamente preferisce puntare sulla vendita al dettaglio creando il marchio Gulliver. Oggi la società può contare su oltre 90 negozi tra diretti e affiliati (dislocati nelle provincie di Alessandria, Asti, Milano, Pavia, Genova, Savona e Piacenza) tutti al servizio del consumatore. Gulliver è un’azienda italiana che ha mantenuto nel tempo i valori e l’etica delle aziende familiari. La società ha un fatturato annuo di 280 milioni (tra le prime 75 aziende nazionali per fatturato nella GDO) e conta circa 1200 dipendenti.

Nuova collaborazione, quindi, che darà ancora più slancio al settore giovanile biancoceleste. La Virtus Entella ha fatto registrare dei numeri record negli ultimi anni : un milione di euro investiti solamente nel settore giovanile, 30 squadre con un totale di 500 tesserati e più di 50 calciatori lanciati nel calcio professionistico (con 8 ragazzi ceduti in Serie A nell’ultima finestra di mercato).

L’Entella e Gulliver stanno lavorando anche ad un nuovo progetto, nel mese di dicembre, infatti, verrà creato un album di figurine con i giocatori di Prima Squadra, “Cantera” e settore femminile.