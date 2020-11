Vaccino Covid, negli USA torna la voglia di sport ma si attende la cura: ecco quanto costa una pandemia

(di Marco D’Avenia) – I dati della pandemia, da aprile, migliorano ma il risultato non cambia: negli Stati Uniti prima di tornare negli stadi bisognerà attendere l’arrivo del vaccino. È quanto emerge da uno studio condotto dallo Sharkey Institute per la Seton Hall University del New Jersey, che evidenzia come la voglia di sport sia cresciuta dallo scorso sondaggio. Nel frattempo gli sport americani più popolari continuano però a soffrire del lockdown (con perdite più che consistenti nei bilanci).

Lo studio, riportato da “SportsPro”, ha esaminato le risposte di 1.506 americani adulti raccolte dal 13 al 16 novembre, pochi giorni dopo l’annuncio del vaccino della Pfizer. La prudenza emerge soprattutto negli sport al chiuso, dove il 67% degli intervistati ha dichiarato di voler aspettare di essere immunizzato prima di assistere a una partita, il 21% ritiene sufficienti distanziamento e dispositivi di protezione individuale, mentre il restante 12% non ha risposto al sondaggio in esame. Cresce invece la percentuale di coloro che assisterebbero a una partita all’aperto, nonostante l’assenza del vaccino (28%), mentre il 58% degli intervistati preferisce attendere, con il 14% di indecisi.

La domanda è dunque in crescita, se si confrontano gli stessi risultati raccolti ad aprile. La percentuale infatti di chi avrebbe aspettato il vaccino era complessivamente del 72%.

Tuttavia questa crescente voglia di sport non cancella i segni “meno” sui bilanci. La MLB (Major League Baseball), ad esempio, secondo “Team Marketing Report”, ha subito perdite per oltre 5 miliardi di dollari. Fotografia più nitida nel pianeta NBA (National Basket Association): -694 milioni di dollari. Gravi perdite inoltre nella NFL: il football americano, infatti, nonostante le ingenti entrate dai diritti tv, dovrebbe registrare perdite per 2,7 miliardi di dollari. Il Washington Football Team (-124,1 milioni) Green Bay Packers (-112 milioni) e New York Giants (-109,9 milioni) sarebbero i club più colpiti.