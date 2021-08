Usain Bolt nuovo brand ambassador per AvaTrade

(di Guido Paolo De Felice) – AvaTrade ha annunciato, in questi giorni, la sua nuova partnership con l’icona sportiva mondiale, e pluricampione olimpico, Usain Bolt, il quale diventa nuovo brand ambassador dell’azienda.

AvaTrade è un broker online pluripremiato con milioni di utenti, impegnato a rivoluzionare il settore del trading online fornendo un ambiente di trading affidabile, innovativo, educativo e orientato all’utente che consente alle persone di investire e fare trading in sicurezza.

La partnership tra AvaTrade e Usain Bolt si basa sui valori fondamentali che potenzialmente spingono al successo un trader così come un atleta di livello mondiale: orientamento agli obiettivi, consapevolezza di sé, dedizione, allenamento per il successo e, soprattutto, professionalità senza compromessi.

Dáire Ferguson, CEO di AvaTrade, ha dichiarato: “Gli investitori e gli atleti presentano una serie di caratteristiche e richieste simili. Hanno bisogno di essere guidati, ma devono essere pronti a reagire e dinamici per poter arrivare in cima. Questo è il motivo per cui siamo così entusiasti di lavorare al fianco di Usain Bolt, un atleta e uomo che condivide le nostre opinioni e prospettive su ciò che sia necessario per raggiungere il successo. Nelle ultime settimane, grazie ai Giochi Olimpici, siamo stati ispirati dall’eccellenza sportiva e dalla professionalità mostrate da così tanti atleti impegnati nelle loro sfide. Tutto ciò rende ancora più emozionante per AvaTrade unire le proprie forze con uno degli sportivi più iconici di tutti i tempi.”

“Come uno dei broker più regolamentati e affidabili del settore,” – continua Ferguson – “siamo lieti che Usain Bolt rappresenti il nostro marchio e lavori con noi per promuovere il nostro impegno nel rendere il trading accessibile a tutti, in tutto il mondo, con il nostro eccellente supporto clienti, le nostre guide educative, una tecnologia all’avanguardia e le nostre piattaforme intuitive.”

Commentando la partnership, Usain Bolt ha aggiunto: “In qualità di detentore del record mondiale alle Olimpiadi e ai Campionati del mondo, sono sempre ispirato da aziende innovative e all’avanguardia nel loro settore. AvaTrade fornisce l’accesso e gli strumenti necessari per sfruttare le opportunità di trading in tempo reale, quindi sono molto entusiasta di lavorare con loro e aiutarli ad espandere il proprio marchio a milioni di investitori in tutto il mondo. Sii più Bolt!”

Avatrade ha lavorato in concerto con la Entourage Sports and Entertainment, specialista in diritti d’immagine e talent procurement, per negoziare questa partnership che vedrà l’otto volte medaglia d’oro olimpica diventare il nuovo ambasciatore globale del marchio dell’azienda per i prossimi due anni.

Questa partnership con Usain Bolt costituirà una importante spinta per la brand awareness di AvaTrade come broker online leader a livello mondiale, da sempre focalizzato sulla fornitura ai propri clienti della migliore formazione, tecnologia, strumenti di gestione del rischio e guide educative, necessarie al fine di poter avere successo costruendo una mentalità vincente per aiutare i propri clienti nei loro sforzi.