Usain Bolt nuovamente on air negli spot (golf+basket) di Allianz Direct

Usain Bolt (pluricampione olimpico e del mondo nei 100/200 metri) è nuovamente protagonista della nuova campagna di Allianz Direct*, la compagnia assicurativa diretta del gruppo Allianz. Nella nuova campagna europea, che inaugura la comunicazione del 2022 della compagnia, l’atleta più veloce del mondo sottolinea la convenienza e la semplicità dell’offerta assicurativa di Allianz Direct. Lo spot della durata di 15” è stato realizzato in due versioni nelle quali Usain Bolt si destreggia, con la sua consueta ironia, in discipline sportive per lui inusuali, come il golf e il basket. L’immagine del campione giamaicano è presente anche sul sito italiano di Allianz Direct.

In onda dal 16 gennaio scorso, il nuovo flight della campagna di Allianz Direct sarà on air nelle prossime settimane sulle principali reti televisive nazionali, satellitari e radiofoniche, sul web e sui social network. Lo spot è stato realizzato dall’agenzia olandese Alfred e la pianificazione media è curata da Carat.

*In Italia, Allianz Direct S.p.A. (in passato Genialloyd) è guidata dall’Amministratore Delegato Alessandra Valentini ed è leader di mercato nelle assicurazioni online con oltre un milione e mezzo di clienti.