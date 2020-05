USA: i tifosi dell’FC Cincinnati sceglieranno il design interno del futuro stadio

(di Linda Zanoni) – “Le immagini dell’interno dello stadio sono iconiche e per noi è molto importante che i fan ci possano aiutare nella scelta di ciò che diventerà il simbolo del nostro club“, queste le parole del patron del Cincinnati. Il futuro stadio, il “West End Stadium”, è in costruzione e il club ha pensato di coinvolgere direttamente i tifosi nella decisione di come si presenterà internamente la nuova “casa”. Potranno votare tra 4 modelli presentati dallo studio di architetti Populous. Il progetto vincitore verrà annunciato il prossimo 27 maggio. Stando a quanto riferito dalla piattaforma “The Stadium Business“, i supporter dell’FC Cincinnati che hanno partecipato all’iniziativa potranno essere selezionati e vincere due biglietti per il match d’inaugurazione al West End. L’installazione dei seggiolini inizierà in autunno e l’impianto verrà inaugurato nella primavera del 2021. Il West End a regime ospiterà circa 26,500 persone.