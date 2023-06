UnipolSai Assicurazioni rinnova per 2 anni la partnership con Lega Basket Serie A

Per il 2023-24 e 2024-25 la compagnia assicurativa si conferma title sponsor del campionato di Serie A e presenting sponsor di Final Eight di Coppa Italia e Supercoppa.

UnipolSai Assicurazioni rinnova la partnership con Lega Basket Serie A anche per le stagioni 2023/2024 e 2024/2025 in qualità di Title Sponsor del Campionato LBA e Presenting Sponsor di Final Eight di Coppa Italia e Supercoppa.

“Siamo orgogliosi di essere ancora al fianco di Lega Basket Seria A per le prossime 2 stagioni – afferma Vittorio Verdone, Direttore Communication and Media Relations Unipol Gruppo – rinnovando un accordo che ci dà molta soddisfazioneperché coniuga le prestazioni dei protagonisti con la grande partecipazione degli appassionati al grande spettacolo del basket, su tutto il territorio nazionale”.