Metallurgica Branchetti match sponsor della semifinale Cesena-Lecco (Lega Pro)

Metallurgica Branchetti sarà match sponsor di Cesena-Lecco (seconda semifinale dei playoff di Serie C), in programma questa sera (ore 20.30) all’Orogel Stadium “Dino Manuzzi”. Da nove stagioni partner bianconero, l’azienda di Bagno di Romagna (FC) sarà presente col proprio marchio sui led a bordocampo nell’immediato prepartita, dall’ingresso delle due squadre fino al calcio d’inizio.

Da oltre trent’anni Metallurgica Branchetti è specializzata nella realizzazione e ricottura di acciai trafilati a basso tenore di carbonio, ed è diventata nel tempo un punto di riferimento nella produzione di filo di ferro specifico per le presse da imballaggio.

Chi questa sera non sarà presente all’Orogel Stadium avrà un’ampia scelta, tra tv e streaming, per seguire la semifinale play off di ritorno Cesena-Lecco. Oltre ad essere come al solito visibile sui siti e sulle app di Eleven Sports e Dazn, il match di questa sera (ore 20.30) verrà trasmesso in diretta sul canale 253 di Sky.

In streaming, l’incontro andrà in onda sulla piattaforma extra.rsd.it di Radio Studio Delta (radio ufficiale del club) che trasmetterà la radiocronaca integrale, mentre sui nostri canali Facebook, Twitter e app si potrà restare aggiornati attraverso la social cronaca. La differita della gara verrà infine proposta da Teleromagna sul canale 14venerdì alle 21 e domenica alla stessa ora Tr Sport (canale 78).