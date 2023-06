Macron scende in campo con gli arbitri nella finale UEFA Champions League

In occasione della finale di UEFA Champions League tra Manchester City e Inter in programma sabato 10 giugno, sul campo dell’Atatürk Olimpic Stadium di Istanbul farà il proprio esordio la nuova divisa degli arbitri UEFA, realizzata da Macron in qualità di “Official UEFA Referee Match Kit Supplier”.

Le nuove divise saranno a disposizione di tutte le squadre arbitrali nelle competizioni ufficiali UEFA per il biennio 2023-25, a partire già dalle prime fasi eliminatorie delle tre competizioni europee per club.

Così come le precedenti, le nuove divise per gli arbitri UEFA sono realizzate con tessuto Eco Softlock, poliestere proveniente al 100% da plastica riciclata. Capi che insieme alla qualità e tecnicità assicurano il massimo comfort e la massima praticità, consentendo di svolgere al meglio un ruolo così importante come quello del direttore di gara e al tempo stesso interpretando anche un messaggio di sostenibilità e sensibilità al tema dell’ambiente.

I nuovi kit sono disponibili in quattro tonalità di colore: nero, giallo fluo, azzurro fluo e rosso fluo, nuova colorazione rispetto alle stagioni passate che sarà indossata dagli ufficiali di gara a Istanbul. La maglia è a girocollo in maglieria ed è dotata di comode tasche anteriori con chiusura in velcro. Nella parte anteriore e sulle maniche è presente una grafica embossata con disegno a spiga, intervallata dal logo UEFA. Sul petto, a destra, e sulle spalle il Macron Hero. Sulla manica sinistra è inserito la patch “UEFA FOUNDATION for children”.