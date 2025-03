Un treno speciale per Socios.com sulla linea della Metro di Milano.

Socios.com cresce nel mondo del fan engagement, portando la sua visione direttamente nelle strade (e nei binari) di Milano. La principale piattaforma di Fan Token ha deciso allestire un treno della Linea 5 della Metropolitana di Milano regalando un’esperienza immersiva per i tifosi di Inter e Milan, con l’obiettivo di mostrare concretamente come i Fan Token possano sbloccare ricompense esclusive e offrire nuove opportunità di coinvolgimento per i tifosi.

Questa operazione assume un valore simbolico ancora più forte proprio perché si svolge a Milano, la città delle due squadre che sono state tra le prime, e tra le più importanti, ad adottare i Fan Token tramite Socios.com.

Dal gennaio 2022, infatti, i Fan Token di Inter ($INTER) e Milan ($ACM) hanno offerto ai tifosi molto più di una semplice connessione digitale con il club. Sono stati assegnati oltre 2.350 biglietti tra posti in tribuna, biglietti VIP e Skybox, permettendo ai tifosi di vivere le emozioni di una partita dal miglior posto possibile. Ma non si è trattato solo di biglietti: sono stati consegnati direttamente ai tifosi oltre 300 articoli di merchandising ufficiale – comprese maglie autografate – trasformando il tifo in qualcosa di tangibile. Inoltre, le esperienze offerte dai Fan Token hanno reso ancora più stretto il legame tra tifosi e club. Oltre 430 tifosi hanno vissuto momenti unici come volare con la squadra, partecipare agli allenamenti, visitare la sala trofei o calcare il campo di San Siro attraverso l’iniziativa del Take the Pitch. E per completare l’esperienza, più di 280 premi digitali – come voucher e biglietti con accesso anticipato – hanno ulteriormente arricchito l’offerta, facendo sentire i tifosi parte attiva della vita del club.

Questi numeri dimostrano che i Fan Token non sono semplici asset digitali utilitari, ma uno strumento concreto che permette ai tifosi di sbloccare esperienze reali grazie alla propria squadra, offrendo opportunità che prima sembravano irraggiungibili.

“Milano è una città iconica per il calcio e per i Fan Token. I Fan Token di Inter e Milan sono tra i più apprezzati e attivi sulla nostra piattaforma, e questa campagna ci permette di rafforzare ulteriormente il legame tra tifosi, club e il nostro ecosistema,” ha detto Gilbert Camilleri, CMO di Socios.com. “Con questa iniziativa vogliamo dimostrare, ancora una volta, che il coinvolgimento dei tifosi può tradursi in benefici concreti.

“L’Italia é un mercato di riferimento per Socios”, ha aggiunto Andrea Morando, Partnerships Director di Socios.com. “Il posizionamento strategico del Fan Token nelle collaborazioni con Inter e Milan, ha dato vita a un rapporto di interazione costante con le rispettive fan base. Il nostro impegno è volto a consolidare una community e i benefici a cui ha accesso in uno dei mercati più appassionati e influenti a livello globale”.

L’idea di realizzare sulla Linea 5 della Metropolitana di Milano un’estensione dell’esperienza calcistica nasce dal desiderio di avvicinare i tifosi alla realtà dei Fan Token in modo diretto e tangibile. Salire sulla metro diventerà un po’ come entrare allo stadio: attraverso grafiche e vari stimoli visivi, i tifosi verranno invitati in maniera simpatica a scegliere da che lato sedersi per dimostrare la loro lealtà verso Inter o Milan. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il legame emotivo tra la vita quotidiana dei tifosi e la passione per la propria squadra. Basterà scansionare un QR code all’interno degli allestimenti per accedere a una landing page dedicata, dove sarà possibile registrarsi e ricevere un souvenir digitale personalizzato. Per rendere l’iniziativa ancora più coinvolgente, verranno estratti due vincitori (uno per l’Inter e uno per il Milan) che riceveranno una maglietta ufficiale autografata.

Questa attivazione va oltre una semplice campagna di visibilità: è una mossa strategica per rafforzare la posizione dei Fan Token come leader nel mercato del fandom. Grazie ai Fan Token, funzionalità come lo staking vengono messe al servizio dell’interazione, offrendo ai tifosi l’opportunità di accumulare punti reward e accedere a premi ed esperienze esclusive. Questo approccio permette ai tifosi di vivere il rapporto con la propria squadra non solo come semplici fan, ma come partecipanti attivi, trasformando la passione per il calcio in vantaggi concreti.