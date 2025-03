Motori – L’Albania sogna la F.1 nel 2030. Al via il progetto “Auto Moto Park”.

(di Endrit Sauku) – L’Albania costruirà un circuito di Formula 1. L’obiettivo è organizzare la prima gara di questo livello nella stagione 2030. Il tracciato sarà lungo 4.444 metri e la velocità massima delle monoposto F.1 raggiungerà i 349 km/h. Le gare potranno essere seguite da un bacino di appassionati stimato in 300 mila spettatori.

Lo ha affermato il primo ministro del Paese, Edi Rama, durante la presentazione del progetto. “Stiamo sviluppando “Auto Moto Park“, un progetto completamente dettagliato in collaborazione con il board della Formula One, seguendo tutti i suggerimenti o affrontando tutte le critiche del team messo a disposizione di questo progetto dal direttore esecutivo della Formula One. L’ambizione è che l’Albania nel 2030 possa finalmente ospitare una gara del calendario automobilistico, qualcosa di impensabile solo fino a pochi anni fa”, ha affermato lo stesso Rama.

La struttura, che sorgerà nei pressi di Elbasan (comune albanese capoluogo della prefettura di Elbasan, nella zona centrale dell’Albania – quarta città del Paese per numero di abitanti), sarà aperta tutto l’anno, generando reddito per l’intera zona. Saranno inoltre organizzati corsi di formazione sulla sicurezza stradale e gare in altre discipline automobilistiche.