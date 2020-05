Un Charity Show con grandi campioni sportivi del presente e del passato

“Non Mollare Mai – Storie Tricolori”. E’ il charity show di nuovissima generazione che martedì 2 giugno, in occasione della Festa Nazionale della Repubblica Italiana e in prima serata su Rai 1 metterà in connessione i grandi campioni dello sport con i volti Rai e i grandi nomi del cinema italiano. Insieme con un unico obiettivo: sostenere la Croce Rossa Italiana attraverso il numero solidale 45505 che sarà attivo dal 27 maggio al 3 giugno 2020 e donazioni con Iban e carta di credito sul sito www.cri.it . Con tanti atleti e il padrone di casa Alex Zanardi, ci sarà anche Federica Brignone a raccontare i suoi successi e a ringraziare tutti gli operatori impegnati in prima linea per la salute di tutti gli italiani.

Per We Run Together , asta benefica voluta dagli organizzatori dell’omonimo Meeting Internazionale che non si è potuto svolgere a Castelporziano (RM) per l’emergenza Covid19, scendono in pista anche tanti campioni degli sport invernali, tra cui Dorothea Wierer, Sofia Goggia, Kristian Ghedina e Arianna Fontana . L’intero ricavato sarà devoluto al personale sanitario degli Ospedali “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo e alla “Fondazione Poliambulanza” di Brescia, simboli della lotta contro la pandemia. Attiva da lunedì 8 giugno sulla piattaforma online charitystars.com, l’asta permetterà a tutti gli appassionati di aggiudicarsi numerosi oggetti e suggestive esperienze sportive. Tifoso d’eccezione Papa Francesco che ha invitato tutti a “…correre con il cuore!.”

Se lo sport è sempre protagonista di tanta solidarietà, mai come ora è lo stesso sport che va sostenuto e supportato. Lo segnala con dati e considerazioni sociali Federico De Ponti, Presidente di Assosport. “Veniamo da 3 mesi di inattività sia delle nostre aziende sia della pratica sportiva dei cittadini italiani. Produzione e mercato fermi hanno messo in ginocchio anche il comparto dell’attrezzo, della calzatura e dell’abbigliamento sportivi. Centinaia di migliaia di lavoratori in Italia, per un fatturato aggregato pari a 13 miliardi di euro che, in assenza di un rilancio adeguato, rischia di lasciare senza lavoro migliaia di addetti e di mandare in fumo il 20% del volume d’affari.” E sport significa anche prevenzione, salute e riduzione dei costi sanitari. “Per un rilancio dell’attività fisica e un sostegno alle imprese chiediamo al Governo che intervenga subito per ridurre l’Iva al 4% sull’acquisto di abbigliamento e articoli sportivi fino al 30 luglio e poi sui costi di fruizione degli impianti e delle palestre, per rilanciare immediatamente i consumi interni. Chiediamo, inoltre, che venga esteso il bonus affitti anche alle piccole e medie imprese con fatturato superiore ai 5 milioni di euro, ora ingiustamente escluse.” A rischiare è anche l’export, strategico per l’economia nazionale. “Siamo convinti che dallo sport possa arrivare un forte impulso alla ripartenza economica del Paese e a quella psicologica degli italiani, ma va aiutato”.