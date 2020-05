Investimenti sulle strutture del club per rilanciarlo in vetta

Un progetto “faraonico” da sviluppare nell’arco del prossimo biennio. E’ questa l’idea forte contenuta nel dossier di 350 pagine inviato ai vertici della Football Association (FA) e della English Premier League (EPL). Nello specifico, Yasir Al-Rumayyan, governatore del PIF e presidente di Saudi Aramco, destinato a diventare il presidente del club, è pronto ad un investimento da 230 milioni di euro (oltre a quanto previsto per l’acquisto del club) finalizzato al rinnovamento totale di infrastrutture, campi di allenamento e della “Newcastle United Academy”, tra i migliori progetti britannici dedicati alla sviluppo di talenti calcistici.

Sul piano tecnico, l’obiettivo della nuova presidenza anglo-saudita è provare a competere, nel giro di pochi anni, per un posto in Champions League, con una serie di investimenti nella prossima finestra di mercato. Braccio destro del principe ereditario dell’Arabia Saudita. Mohammed Bin Salman (nella foto in primo piano), Yasir Al-Rumayyan è membro dei consigli di amministrazione della società di reti di trasporti Uber Technologies Inc. e della multinazionale giapponese SoftBank group.

L’obiettivo della famiglia reale Al Saʿūd è quello di contendere lo scettro di super potenza del calcio mondiale al Paris Saint Germain e alla famiglia Al Thani (i sovrani dell’emirato del Qatar). Da diversi anni, tra i due stati, vi è una “battaglia” mediatica. Entrambi puntano a promuovere eventi sportivi globali (dalla Formula E in Arabia Saudita, ai prossimi Mondiali di calcio del 2022 in Qatar).