Un “carnival kit” speciale per il Basilea FC

Ogni anno a Basilea ci sono tre giorni nei quali l’ordine ‘normale’ delle cose è sospeso. Sono i «drey scheenschte Dääg» (i tre giorni più belli) dedicati al Carnevale di Basilea, la cui unicità, creatività, esuberanza ed espressioni artistiche al massimo livello, rendono questo appuntamento unico, tanto da essere diventato patrimonio culturale immateriale mondiale dell’UNESCO.

FC Basilea 1893 e Macron, anche quest’anno, rendono omaggio all’evento che, dal 10 al 12 marzo, coinvolgerà per tre giorni la città elvetica. Il Carnival Kit 2025 Special Edition è dedicato ad un altro degli elementi caratteristici del Fasnacht di Basilea: le Schnitzelbängg. Si tratta di filastrocche musicate, piccoli spettacoli mascherati caratterizzati da versi di scherno che incarnano appieno la goliardia del Carnevale e che vengono declamate dagli stessi menestrelli che le scrivono. Una di queste Schnitzelbängg è stata dedicata proprio a questa speciale maglia dell’FC Basilea 1893 e il comico Dr. FMH, autore dei versi, l’ha declamata sul palco del Theater Fauteuil, dove il Carnival Kit 2025 è stato svelato e indossato da un ‘modello’ d’eccezione: Xherdan Shaqiri, numero 10 dei “Rotblau”.

L’incontro tra arte, creatività, design dei capi realizzati da Macron per i propri club partner è rappresentata pienamente dal Carvival Kit 2025 dell’FC Basilea. Grazie alla collaborazione con l’illustratore Domo Löw, il kit speciale rende infatti omaggio anche ad un’altra tradizione carnevalesca di Basilea, ovvero le lanterne dipinte a mano. Durante il Morgenstraich, la tradizionale parata in centro città che alle 4 del mattino dà il via al Fasnacht, l’illuminazione cittadina si spegne, lasciando come unica fonte di luce proprio le lanterne di varie dimensioni che vengono portate dai figuranti e che sono appunto decorate a mano con disegni colorati e allegorici.

Allo stesso modo, la nuova maglia ‘special edition’ dell’FC Basilea 1893 è infatti trattata come una lanterna e arricchita a 360° da disegni che riproducono scene carnevalesche. Queste illustrazioni, realizzate come detto dall’artista Domo Löw, sono completamente realizzate a mano, come ‘a mano’ sono disegnati anche tutti i restanti elementi presenti sul kit: i loghi di Macron, del club, quelli degli sponsor di maglia fino ai nomi e numeri dei giocatori presenti sulla schiena.

Il Carnival Kit 2025 Special Edition è a maniche lunghe e con girocollo bordato di bianco. Il corpo centrale è in blu navy con al centro il disegno di una tipica maschera del Fasnacht che calcia un pallone. La manica e fianco destro sono in rosso mentre quella sinistra in una tonalità più chiara di blu. Tutta la maglia è un inno al carnevale con disegni in bianco sul fondo maglia sia anteriore che posteriore e anche sui polsi delle maniche.

Le maniche sono caratterizzate anche dalla presenza di due frasi: ‘Wenn me die scheenschte drei Dääg würdischutte, denn gäbt s 48 mol 90 Minute’ (Se si giocasse a calcio durante i tre giorni più belli, allora sarebbero 48 volte 90 minuti) e ‘Doo z Baasel wird gässlet, ych find s wunderbaar-s pfyfft mänge-n-e Säich, aber nie kunnt dr VAR’ (Qui a Basilea si suona il piffero, io lo trovo meraviglioso – si fischiano un sacco di cose senza senso, ma il VAR non è mai intervenuto). Sul petto, entrambi disegnati a mano libera, il Macron Hero e il logo dell’FC Basilea 1893. Il backneck è personalizzato con un’etichetta con il logo del club elvetico, disegni del carnevale, il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’ che certifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nell’Headquarters del brand italiano.