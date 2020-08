Ufficiale: annullata la Maratona di Parigi 2020. Crescono i contagi da Covid-19 in tutta la Francia

“Dopo aver fatto ogni tentativo per confermare l’evento ci sentiamo obbligati a cancellarlo. Valutando le difficoltà che avrebbero affrontato molti atleti, soprattutto quelli provenienti dall’estero, comunque disponibili a gareggiare a novembre, è stato deciso che sarebbe stato meglio e più semplice organizzare la maratona nel 2021. Chi si è iscritto per l’edizione 2020, se lo vorrà, sarà automaticamente confermato per il prossimo anno. In caso contrario, riceverà un voucher per il rimborso della spesa effettuata”. – lo hanno dichiarato in una nota ufficiale gli organizzatori della Maratona di Parigi (sarebbe stata la 44ima edizione della corsa).

Inizialmente prevista lo scorso 5 aprile, causa lockdown da emergenza sanitaria, si era tentato di spostarla prima al 18 ottobre e poi al 15 novembre. L’aumento dei contagi in tutta la Francia, ha portato il comitato organizzatore della city-marathon transalpina ad annullarla definitivamente. Parigi segue così il destino di New York, Berlino, Boston e Chicago.

La corsa parigina è sponsorizzata dal colosso Schneider Electric, title sponsor dell’evento. Oltre a questo sponsor è sostenuta da Vittel, Bmw, Paco Rabanne (con il prodotto “Invictus”), Huffpost, France Info, RATP, Tiger Balm, Air France, Compex, Banane Guadaloupe Martinique e L’Appart fitness.