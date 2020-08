Eolo firma 4 classiche di ciclismo a marchio RCS Sport

Nasce una collaborazione, nel segno delle sponsorship, tra Rcs Sport e Eolo, che diventa title sponsor di 4 gare classiche di ciclismo in programma tra agosto e settembre. La società di tlc sarà title sponsor della Strade Bianche (1 agosto) e Tirreno Adriatico (7-14 settembre) e presenting sponsor per la Milano-Torino (5 agosto) e la GranPiemonte (12 agosto), disputatasi oggi.

“Siamo molto legati al mondo degli sport di fatica, non solo perché condividiamo con esso i valori cardine del lavoro di squadra e dell’impegno infaticabile per il raggiungimento degli obiettivi, ma anche per il legame con gli altri valori che esso esprime”, commenta Luca Spada, presidente e fondatore di Eolo. “Il ciclismo in particolare ha il pregio di unire il nostro Paese, creando una rete unica in tutta Italia, coinvolgendo sia grandi città sia i comuni più piccoli, quelli a cui Eolo è più vicina”.